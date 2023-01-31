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البيت الأبيض: بلينكن سيزور الصين لإحياء العلاقات

الثلاثاء، 31 يناير 2023 09:57 م
البيت الأبيض: بلينكن سيزور الصين لإحياء العلاقات بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال البيت الأبيض، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن سيزور الصين لإحياء العلاقات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق عقد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، مؤتمرا صحفيا، بثته قناة القاهرة الإخبارية، وقال وزير الخارجية الأمريكي:  ناقشت خلال جولتي بمنطقة الشرق الأوسط، سبل خفض التصعيد.

وأضاف أنتونى بلينكن، خلال المؤتمر الصحفى: قدمنا مساعدات بقيمة 50 مليون دولار لأونروا، موضحا أنه يجب الحد من عوامل تهديد الاستقرار بالمنطقة.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: نقدر جهود السلطة الفلسطينية للتهدئة، ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الفلسطينيين يواجهون تضاؤلًا في آفاق الأمل، مجددا التأكيد على معارضة الولايات المتحدة لتوسع إسرائيل في الاستيطان.

 ودعا وزير الخارجية الأمريكي، إلى تهدئة التوتر بعد تفاقم العنف في الضفة الغربية، موضحا أن الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي جانب من شأنه أن يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخي القائم بالأماكن المقدسة.


بلينكن

الصين

أمريكا

القاهره الاخباريه

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