وقرر البرلمان ـ حسبما أفادت قناة (فرانس 24) ـ تأجيل النقاش إلى صباح غد الخميس بعد رفض النواب الجمعة والإثنين على التوالي اقتراح الرئيسة دينا بولوارتي إجراء الانتخابات هذا العام بدلا من العام المقبل.

وقد تجمع متظاهرون في وسط العاصمة ليما على مسافة قريبة من مقر البرلمان وهتف بعضهم "دينا استقيلى الآن".

يشار إلى أن برلمان بيرو كان قد أقر خلال الشهر الماضى تقريب الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2026 إلى أبريل 2024، لكن استمرار التظاهرات دفع الرئيسة دينا بولوارتي إلى اقتراح إجراء الانتخابات هذا العام.