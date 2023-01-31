ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات لـ66 شخصا.. منظمة الدول الأمريكية تدعو بيرو لعقد انتخابات

كتبت ـ فاطمة شوقى

وافقت منظمة الدول الأمريكية (OAS) على إعلان وجهت فيه "دعوة حازمة" للسلطات البيروفية لإجراء انتخابات فى القريب العاجل، وأن تكون "نزيهة وحرة وشفافة وذات طابع دولي"، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال جلسة مناقشة المشروع المسمى "إعلان عن الأحداث الأخيرة في بيرو" ، أوضحت الدول الأعضاء قلقهم بشأن الشكاوى حول "الاستخدام المفرط للقوة وانتهاك المساحات الأكاديمية " خلال المظاهرات ضد الرئيسة الجديدة لدينا بولورات.

كما تدعو وثيقة منظمة الدول الأمريكية الخاصة ببيرو إلى اتخاذ "إجراءات فعالة للمساءلة عن جميع أعمال العنف والدمار التي حدثت" خلال الاحتجاجات التي خلفت حتى الآن 66 قتيلاً.

وأعلن وزير الداخلية فى بيرو، فيسينتى روميرو، عدم انحسار الاحتجاجات الاجتماعية فى وقت قريب، وقال إن "الاحتجاجات الاجتماعية ستستمر لفترة طويلة"، مؤكدا أن وزارة الداخلية تعمل بشكل مكثف مع وزارة الدفاع لإيجاد حل.

وأضاف أن البلاد تشهد أعلى مستويات العنف منذ الثمانينات عندما كانت السلطات تواجه مقاتلى منظمة "الدرب المضىء" اليسارية، محملا مسؤولية الاحتجاجات لمجموعة من "مجهولى الهوية" الذين يمولونها، مشيرا إلى إصابة حوالى 540 رجل شرطة.

وتستمر الاحتجاجات العنيفة فى بيرو التى تطالب باستقالة الرئيسة الجديدة دينا بولوارت، وإجراء انتخابات مبكرة. ولقى 66 شخصا مصرعهم حتى الآن.

وقد أضرم المحتجون النار فى مكتب للرقابة الوطنية لإدارة الجمارك والضرائب (سونات)، ومركز للهجرة فى يونجويو، وهى بلدة تقع على بعد كيلومترين من بوليفيا، كما أضرموا النار فى مكاتب دائرة الصحة الزراعية الوطنية (سيناسا) والشرطة الوطنية.