انهيار عقار قديم فى منطقة اللبان بالإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شهدت منطقة اللبان بالإسكندرية، انهيار عقار قديم تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة، دون حدوث إصابات بين المواطنين.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع الكسفريتى دائرة قسم اللبان دون إصابات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بقسم شرطة اللبان ترافقهم قوات الحماية لمحل الواقعة .

وتبين من خلال المعاينة انهيار العقار رقم 8 الكسفريتى اللبان، وهو عقار بناء قديم، دون خسائر فى الأرواح والممتلكات وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل لجنة العقارات الآيلة للسقوط بالحي.

وعلى صعيد آخر، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على التواجد الميدانى لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مدار الساعة للتعامل مع تداعيات "نوة الكرم" والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة، موضحًا أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وتابع اللواء محمد الشريف تمركزات سيارات الصرف الصحى على مستوى الأحياء، ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة، مشددا على تكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحياناً.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.