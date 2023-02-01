انطلاق حملة لمكافحة سوسة النخيل فى سيوة

كتب -أحمد الزغبى

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود مكافحة آفات النحيل للحفاظ على الثروة الزراعية، خاصة التمور بمدينة سيوة.

وقال المهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح، إنه جارى حاليا حملة مكافحة ورش لسوسة النخيل بواحة سيوة، وتم المرور بتواجد محمد بكر رئيس مدينة سيوة على أعمال مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء ببعض أشجار النخيل بمنطقة الشاليهات، تحت إشراف الإدارة الزراعية بسيوة.

وأشار مدير مديرية الزراعة، إلى أن حملة المكافحة تأتى للحفاظ على ثروة النخيل بالتعاون مع معهد بحوث النخيل ومركز مكافحة الآفات ومديرية الزراعة بالمحافظة مع تدريب الشباب والمزارعين على طرق المكافحة والوقاية.

من جانبه، أكد محمد بكر رئيس مدينة سيوة على ضرورة تضافر الجهود والعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة الإصابات، خاصة لدى صغار مزارعي التمور بالواحة، وتشكيل مجموعات وتدريب الشباب بكل منطقة على طرق المكافحة والوقاية واستمرار حملات توعية المواطنين بمخاطر الإصابة بآفات النخيل، خاصةً سوسة النخيل الحمراء.

وعلى صعيد آخر، أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمحافظة للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجهود مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة في إزالة تراكمات المياه بالشوارع الداخلية بالمدن والطريق الدولى وكافة الآثار الناجمة لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيزة التى شهدتها مدن ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ مطروح، إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أى آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، مشددًا على تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين، مؤكدا على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية طبقًاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن كافة قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها.