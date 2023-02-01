اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"النووي" يشعل أزمة جديدة بين روسيا وأمريكا.. نيويورك تايمز تكشف التفاصيل

الأربعاء، 01 فبراير 2023 10:28 ص
"النووي" يشعل أزمة جديدة بين روسيا وأمريكا.. نيويورك تايمز تكشف التفاصيل بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك اتفاق رئيسي للحد من الأسلحة النووية من خلال عدم السماح بإجراء عمليات تفتيش في المخازن ورفض الاجتماع لمناقشة مثل هذه المخاوف، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "روسيا لا تمتثل لالتزاماتها بموجب معاهدة ستارت الجديدة لتسهيل أنشطة التفتيش على أراضيها والرفض الروسي لتسهيل التفتيش يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوقها بموجب المعاهدة ويهدد قابلية السيطرة على الأسلحة النووية الامريكية والروسية.

وأشار إلي أن روسيا أخفقت في الامتثال لالتزام المعاهدة بعقد جلسة للجنة الاستشارية الثنائية وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه في المعاهدة، مما يهدد العلاقات بين واشنطن وموسكو.

ومن المرجح أن يؤدي الإعلان عن الانتهاكات ، إلى تصعيد التوترات بين واشنطن وموسكو بعد أن كانت متوترة بالفعل بسبب الحرب الأوكرانية، حيث تحدد معاهدة ستارت الجديدة ، التي تأسست في عهد إدارة أوباما في عام 2011 ، عدد الرؤوس الحربية النووية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها في أي وقت.

وأقر المشرعون الروس في يناير 2021 تمديد المعاهدة مع الولايات المتحدة لمدة خمس سنوات قبل انتهاء صلاحية اتفاقية الحد من الأسلحة النووية ، على الرغم من وجود مخاوف من أن الكرملين سيرفض التفاوض على اتفاقية متابعة لتصبح سارية المفعول بعد انتهاء صلاحية معاهدة ستارت الجديدة في 2026.

وتسمح المعاهدة أيضًا للبلدين بإجراء عمليات تفتيش على مواقع الأسلحة الخاصة بكل منهما، وأشارت الصحيفة انه تم تأجيل عمليات التفتيش هذه منذ عام 2020 بسبب كورونا.

وبحسب الصحيفة، النتائج التي توصلت إليها وزارة الخارجية ، والتي تم الكشف عنها في تقرير أرسل إلى الكونجرس في وقت سابق، هي المرة الأولى التي تتهم فيها واشنطن موسكو بانتهاك الاتفاقية.

 


أمريكا

روسيا

معاهدة ستارت

أوكرانيا

أسلحة نووية

الخارجية الامريكية

حرب روسيا



الموضوعات المتعلقة

لافروف: عودة الأسلحة النووية الأمريكية لشبه الجزيرة الكورية ستؤدي لـ "عواقب صعبة"

الإثنين، 30 يناير 2023 02:47 م

جيبوتى توقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:43 ص

"قاعدة الموت".. إصابة 9 ضباط سابقين فى قاعدة إطلاق أسلحة نووية بسرطان الدم تدفع البنتاجون للتحقيق فى صلة المرض بعملهم.. قاذفو الصواريخ كانوا يمكثون فى قبو مغلق بجدار سميك مسلح بخرسانة وصلب.. والأزمة ليست الأولى

الإثنين، 23 يناير 2023 06:19 م

إعلام أمريكى: ترامب اقترح استخدام السلاح النووى ضد كوريا الشمالية واتهام دولة أخرى بذلك

الجمعة، 13 يناير 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة