المذنب الأخضر يمر قرب الأرض الليلة ويرى بالعين المجردة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

يصل المذنب C / 2022 E3 (ZTF) إلى أقرب نقطة من الكرة الأرضية اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 عند الساعة (06:00 مساءً بتوقيت جرينتش) وسيكون على مسافة 42.7 مليون كيلومتر ومشاهد طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يتوقع أن يرتفع لمعانه للراصدين في الوطن العربي وإن كان لمعانه مازال على حالة من القدر الخامس وهو مشاهد بالمناظير وبالفعل وصل إلى حدود الرؤية بالعين المجردة عند رصده من موقع مظلم وليس من البيت.

وبعد غروب الشمس اليوم الاربعاء وبداية الليل يرصد المذنب أعلى يمين نجم الشمال ( بولاريس الجدي) كما توضح الصورة موقعه.

بشكل عام يجب أن تكون الليالي القريبة من وصلت اقرب مسافة من الأرض جيدة للمراقبة تقريبًا علمًا بان القمر يقترب من يصبح بدرًا ما سيؤثر في رصد المذنب.

بعد يوم اقترب المذنب من الأرض سيتحرك عاليًا في سماء المساء باتجاه النجم الساطع العيوق حتى 5 فبراير، ثم سيمر بالقرب من كوكب المريخ في 10 فبراير.

تظهر احدث صور للمذنب ان له ذيلان هما ذيل غباري والذيل الأيوني. يتكون الذيل الأيوني من الغاز ويتم دفعه بعيدًا عن الشمس بواسطة الرياح الشمسية. ينحني ذيل الغبار الأثقل ويتتبع مدار المذنب عن كثب.

اما اللون الاخضر للمذنب فهو بسبب ان نواته تطلق الكربون ثنائي الذرة وهو مادة غازية شائعة في ذوابة " الكوما" المذنبات والذي يضئ في الفضاء القريب تحت تاثير أشعة الشمس، ومن الممن ان سيصبح اللون الأخضر أكثر كثافة مع اقتراب المذنب من الأرض.

بشكل عام المذنبات من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تأتي إلينا من مصدرين حزام كايبر ( وهي المذنبات قصيرة الدورة التي تستغرق اقل من 200 سنة لإكمال دورة واحدة حول الشمس)

المصدر الثاني سحابة اورت حيث تأتي منها ( المذنبات طويلة الدورة التي تستغرق أكثر من 200 سنة لإكمال دورة واحدة حول الشمس)

تدور المذنبات حول الشمس في مدار إهليلجي ضخم بشكل قطع ناقص، لذلك يمكنها أن تقضي مئات و آلاف السنين في أعماق النظام الشمسي قبل أن تعود إلى الشمس عند الحضيض. فمثل جميع الأجسام المدارية ، تتبع المذنبات قوانين كيبلر - كلما اقتربت من الشمس ، كلما كانت حركتها أسرع وكلما ابتعدت كانت حركتها بطيئة.

يتميز المذنب (ZTF) بمدار هندسي ذو وضعية مثالية بالنسبة للأرض، فعادة عندما تمر المذنبات بالقرب من الشمس تصبح زواية استطالتها صغيرة وتختفي في وهج الشمس لبضعة أسابيع، ولكن ذلك لن يحدث مع هذا المذنب حيث سيبقى في السماء لمعظم رحلته عبر الجزء الداخلي من نظامنا الشمسي حتى عندما سينتقل من سماء المساء إلى سماء الصباح في 21 نوفمبر 2022.

ان مدار المذنب مائل بالنسبة لمسارنا حول الشمس وهو شديد الانحدار وتراجعي مما يعني أن المذنب يدور حول الشمس في الاتجاه المعاكس مقارنة بالكواكب، وهذا يعني أنه في مرحلة ما سوف يتحرك بسرعة عبر السماء.