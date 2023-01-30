الراصدون يترقبون.. مذنب يصل لأقرب مسافة من الأرض الأربعاء يرى بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يستعد الراصدون للسماء فى مصر والوطن العربى لوصول المذنب ZTF (C / 2022 E3) إلى أقرب مسافة من الأرض فى الأول من فبراير 2023 عندما سيكون على مسافة 41,887,404 مليون كيلومتر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه قبل ذلك سجلت زيادة طفيفه فى لمعان المذنب ZTF حيث وصل الآن إلى +4.6 وهذا يعنى أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة من المواقع المظلمة للغاية وليس من داخل المدن وسيكون منظره رائع عبر التلسكوبات الصغيرة.

تظهر أحدث صور للمذنب أن له ذيلان هما ذيل غبارى والذيل الأيونى يتكون الذيل الأيونى من الغاز ويتم دفعه بعيدًا عن الشمس بواسطة الرياح الشمسية ينحنى ذيل الغبار الأثقل ويتبع مدار المذنب.

أما اللون الأخضر للمذنب فهو بسبب أن نواته تطلق الكربون ثنائى الذرة وهو مادة غازية شائعة فى ذوابة " الكوما" المذنبات والذى يضئ فى الفضاء القريب تحت تاثير أشعة الشمس، ومن الممن أن سيصبح اللون الأخضر أكثر كثافة مع اقتراب المذنب من الأرض.

يتميز المذنب (ZTF) بمدار هندسى ذو وضعية مثالية بالنسبة للأرض، فعادة عندما تمر المذنبات بالقرب من الشمس تصبح زواية استطالتها صغيرة وتختفى فى وهج الشمس لبضعة أسابيع، ولكن ذلك لن يحدث مع هذا المذنب حيث سيبقى فى السماء لمعظم رحلته عبر الجزء الداخلى من نظامنا الشمسي.

مدار المذنب مائل بالنسبة لمسارنا حول الشمس وهو شديد الانحدار وتراجعى مما يعنى أن المذنب يدور حول الشمس فى الاتجاه المعاكس مقارنة بالكواكب، وهذا يعنى أنه فى مرحلة ما سوف يتحرك بسرعة عبر السماء كما يحدث حاليًا

المذنب دخل إلى نظامنا الشمسى من الشمال وفى 12 فبراير 2023 سيمر إلى الجنوب من مستوى مدار الأرض، سيشاهد المذنب فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية حتى نهاية أبريل 2023، بعد ذلك عندما سيصبح المذنب مشاهداً عبر التلسكوب سيضيع فى شفق المساء.