ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان هيئة الأركان القول "إنه في المقابل، شن الروس خلال اليوم الماضي، 5 غارات جوية و6 هجمات صاروخية، ونفذوا أكثر من 65 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وتضررت البنية التحتية المدنية للمستوطنات في مناطق سومي وخاركيف وميكولايف وخيرسون".

وحذرت هيئة الأركان العامة من أنه لا يزال هناك تهديد بضربات جوية وهجمات صاروخية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.

وصدت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية خلال اليوم الماضي هجمات معادية في مناطق يامبوليفكا وسبيرن وروزدوليفكا وبلاوداتني وكراسنا هورا وباخموت وكليششيفكا وباراسكوفيفكا في منطقة دونيتسك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.