القصة الكاملة لاعتقال أمريكية من قلب موسكو.. ناشطة داعمة لحقوق الحيوانات دخلت روسيا بـ"تأشيرة سياحية" منذ 21 يناير الماضى.. ترعى 7 خنازير فى ملجأ.. وجولة مع "عجل" فى الساحة الحمراء تعرضها لعقوبة السجن 15 يوما

كتبت: نهال أبو السعود

وسط تصعيد متزايد بين موسكو وواشنطن بسبب الحرب الأوكرانية الدائرة منذ ما يقرب من عام، أعلنت وسائل إعلام روسية الأربعاء اعتقال سيدة تحمل الجنسية الأمريكية من قلب العاصمة موسكو، بعد دخولها الساحة الحمراء قرب موسكو، وتجولها برفقة "عجل" بما يتعارض مع القوانين الروسية التى تحظر أى تجمعات فى تلك المنطقة.

وذكر موقع روسيا اليوم مساء الأربعاء أن الشرطة الروسية، اعتقلت امرأة أمريكية، كانت تنزه عجلا وسط الساحة الحمراء، فى العاصمة موسكو، وتم إصدار محضر إدارى بحقها.

وأوضح مسؤول بحسب روسيا اليوم أن البروتوكول "المحضر" أصدر بحق المواطنية الأمريكية، بموجب أحكام المادة 20.2 من قانون المخالفات الإدارية روسيا الاتحادية، والذى يحظر تنظيم الاجتماعات، والتجمعات، والمظاهرات، والاعتصامات.

وبخلاف ما نشره روسيا اليوم، نقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن وسائل إعلام روسية آخرى المزيد من التفاصيل حول الواقعة، لافتة إلى أن السيدة وتدعى أليسيا داى البالغة 34 عاما تحدثت لأنها لصحفيين وقالت إنها كانت تسير فى الميدان الأحمر مع عجل صغير اشترته عبر الانترنت

وقالت وكالة تاس بحسب ما نشرته نيوزويك أن محكمة مقاطعة تفرسكوى فى موسكو ستنظر فى القضية المرفوعة ضدها فى الأيام المقبلة. وتواجه داى تهمتين يمكن أن تؤدى كل منهما إلى تغريمها أو سجنها لمدة تصل إلى 15 يومًا أو مواجهة 120 ساعة من خدمة المجتمع.

وبحسب ملف القضية، فقد صرخت شعار "الحيوانات ليست طعامًا" فى الساحة الحمراء، حيث تمنع الفعاليات العامة، كما زعم أن داى حاولت مقاومة الاعتقال، وقالت: "اشتريت العجل حتى لا يؤكل. قررت أن آخذه إلى مكان جميل كهذا وأريه البلد".

ذكرت تاس أن اليسيا داى كانت فى روسيا منذ 21 يناير وعملت فى منظمة حماية الحيوان، ودخلت البلاد بتأشيرة سياحية. ونشرت الوكالة صورة لمثولها أمام المحكمة وقالت إنها اعترفت بالذنب، وكانت ترعى سبعة خنازير وثلاثة عجول فى الملجأ.

وتم تشديد القوانين فى روسيا ضد المظاهرات منذ بدء الحرب فى أوكرانيا، على الرغم من أن تاس قالت إنها لم تدل بأى بيان سياسى بشأن أفعالها.

وذكرت تقارير انها انتقلت إلى أوروبا الشرقية لتعليم اللغة الإنجليزية وواجهت مشكلة لتبنى خنزير فى وارسو وإبقائه فى شقتها، وفى فبراير 2022، كانت تعيش فى مدينة دنيبرو الأوكرانية قبل الغزو الروسى وقالت لبى بى سى إنها لن تغادر المدينة أو حيواناتها الأليفة المكونة من خنزير صغير وعجل قالت انها انقذتهم من الذبح

فى قصة تم تداولها على نطاق واسع فى عام 2019، قالت لوسائل الإعلام إنها أطلقت على الخنزير اسم "Jixy Pixy"، وأخذته إلى المطاعم وحتى ركبت معه سيارة أجرة، أُجبرت على التخلى عن الخنزير لجمعية RSPCA الخيرية للرفق بالحيوان وتعرضت لانتقادات لأنها أخرجت الحيوان من موطنه الطبيعي.