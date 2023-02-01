وذكرت الحكومة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد ما يزيد على 80 مليون دولار، من الأموال المسروقة وإعادة إدخالها في خزينة الدولة.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن التحرك لاسترداد أكثر من ثلاثة ملايين دولار من دولة مجاورة.

وقال رئيس الهيئة حيدر حنون "إن صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها"، مبينا أنه تم استرداد الأموال في عدد من الدول.

وأضاف أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين دولار سيتم استردادها من إحدى دول الجوار، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري، لافتا إلى محاصرة الفاسدين دولياً من خلال عقد الاتفاقات.