"الأوقاف" تعلن شروط مسابقة جديدة للتعاقد مع 1000 إمام و1000 عامل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، تفاصيل إطلاق مسابقة جديدة للأئمة والعمال 2023م، والتقدم لها إلكترونيًا على بوابة الوظائف الحكومية، مؤكدة أن التقدم عبر الرابط المحدد لذلك على بوابة الوظائف الحكومية، وهي الجهة الوحيدة التي يتم التقدم من خلالها.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يتم التقدم في مسابقة إمام وخطيب ومدرس (تعاقد) اضغط على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=4MMiN/06y/CNnnrMGOpFSw==

وللتقدم في مسابقة عامل مسجد (تعاقد) اضغط على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=nrNFfWGkPuY6ANnpbiZORQ==

وأوضحت الوزارة شروط التقدم لمسابقة إمام وخطيب ومدرس (تعاقد)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة الأوقاف

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف

وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية.

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: يشرف على كافة الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم .

المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل و السلوك القويم.

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

مستوى المؤهل: مؤهل عال أزهري

شروط المؤهل: مؤهل عال أزهري وفقاً للمرفق

ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

التقدير: ألا يقل عن جيد

المستندات المطلوبة: الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

إيصال الإيداع البنكي

الموقف من الخدمة العسكرية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/01/31

نهاية الإعلان: 2023/03/04

العدد المطلوب: 1000

بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية ، اعتباراً من 18/2/2023 حتى 4/3/2023، برجاء الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل

ثانيًا : شروط التقدم لمسابقة عامل مسجد (تعاقد) بجميع محافظات الجمهورية

بيانات الوظيفة

المجموعة الوظيفية: الوظائف الحرفية وخدمة معاونة

الجهة التابع لها: وزارة الأوقاف

وصف الوظيفة: يختص شاغل الوظيفة بالمحافظة على المسجد و العمل على النظافة المستمرة ضماناً لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: الانضباط والالتزام وحسن استخدام وقت العمل

المهارات الفنية: الالتزام بأخلاقيات العمل و السلوك القويم

شروط المتقدمين

العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام

مستوى المؤهل: مؤهل اقل من المتوسط

المؤهل: مؤهل اقل من المتوسط -إعدادية عامة

مؤهل اقل من المتوسط -إعدادية أزهرية

المستندات المطلوبة: الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

المؤهل الدراسي

إيصال الإيداع البنكي

الموقف من الخدمة العسكرية

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال)

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2023/01/31

نهاية الإعلان: 2023/03/30

العدد المطلوب: 1000

بيانات الاتصال: يتم التقديم إلكترونياً عن طريق الضغط على تقديم طلب وملء الاستمارة الإلكترونية، اعتباراً من 15/3/2023 حتى 30/3/2023

برجاء الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.