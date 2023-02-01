وذكر موقع (دويتش فيلله) الإخباري الألماني اليوم /الأربعاء/ أنه على الرغم من أن الشرطة الألمانية كانت قد أغلقت هذه القضية في خريف عام 2021، إلا أنها أعادت فتح ملف القضية بعد وقوع حوادث مشابهة لنساء مسنات في المنطقة ذاتها، وقعت كلها في أيام "أربعاء".



بدوره، أفاد مصدر شرطي بأن تكرار عمليات القتل كانت تحدث في منطقة ريفية، مؤكدا أن الضحايا كن دائما من النساء المسنات وأن الحوادث وقعت كلها في أيام الأربعاء.

ووفقا للشرطة الألمانية فإن المشتبه به هو مواطن صربي يعيش في ألمانيا مع زوجته وطفليه.