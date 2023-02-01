الداخلية تضبط شخصين لسرقتهما مشغولات ذهبية فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من شخص باكتشافه كسر كالون باب شقته، وبعثرة محتوياتها و سرقة (مـبلغ مالى - 3 ساعات يد – مشغولات ذهبية) من داخلها.

عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصان "لهما معلومات جنائية".

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر قلب الكالون"، وتم بإرشاد أحدهما ضبط جزء من المبلغ المالى المُشار إليه، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، كما تم بإرشاد المتهم الآخر ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه وباقى المسروقات، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.