الجمهوريون بالكونجرس يحمعون أصوات لاستبعاد إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية

كتبت: نهال أبو السعود

يعمل قادة الجمهوريين في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي على جمع الأصوات لاستبعاد النائبة الديمقراطية المسلمة، إلهان عمر، من لجنة الشؤون الخارجية، وفقا لشبكة سي ان ان.

وقالت النائب إلهان عمر في مؤتمر صحفي عقدته مؤخرًا: "تحركات كيفن مكارثي الحزبية البحتة لتجريدنا من لجنتنا ليست مجرد حيلة سياسية، بل هي أيضًا ضربة لسلامة مؤسستنا الديمقراطية وتهديد لأمننا القومي".

بحسب سي ان ان، جادل الجمهوريين بمجلس النواب سابقا بأنه لا ينبغي أن تكون عمر في لجنة الشؤون الخارجية في ضوء التصريحات السابقة التي أدلت بها بشأن إسرائيل والتي أثارت الجدل وفي بعض الحالات انتقدها أعضاء من الحزبين ووصفوها بأنها معادية للسامية، بالإضافة الى ان الخطوة قد تعتبر نوع من الـ "انتقام السياسي" بعد استبعاد نواب جمهوريين من اللجنة في الكونجرس السابق الذي كان تحت سيطرة الديمقراطيين.

في نفس السياق أعلنت النائبة الجمهورية فيكتوريا سبارتز من ولاية إنديانا ،أنها مستعدة الآن لدعم قرار للإطاحة بعمر ، مشيرة إلى إضافة "لغة الإجراءات القانونية الواجبة"، وقالت: "إنني أقدر استعداد المتحدث مكارثي لمعالجة المخاوف المشروعة وإضافة لغة الإجراءات القانونية إلى قرارنا".

في وقت لاحق، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لشبكة سي إن إن إن لديه الأصوات لإخراج عمر من اللجنة. قال "نعم"، وكانت سبارتز قد أشارت في وقت سابق إلى أنها عارضت محاولة عزل ثلاثة نواب ديمقراطيين من اللجان ، بمن فيهم عمر.

قالت سبارتز في بيان الأسبوع الماضي ، "يتخذ رئيس مجلس النواب مكارثي إجراءات غير مسبوقة في هذا الكونجرس لرفض بعض تعيينات اللجان للأقلية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

تعهد مكارثي العام الماضي بأنه إذا استعاد الجمهوريون أغلبية مجلس النواب ، فسوف يجرد الديموقراطيين آدم شيف وإريك سوالويل وعمر من مهام اللجنة ، بحجة أن الديمقراطيين وضعوا "معيارًا جديدًا" عندما حصلوا على الأغلبية بإزاحة النواب الجمهوريين مارجوري تايلور غرين لجورجيا وبول جوسار من أريزونا من لجان الخطاب والمشاركات العنيفة.

ورد الديموقراطيون في الكونجرس بالغضب - بحجة أن سلوك جرين وجوسار يستحق توبيخًا ، والقول إن التحرك لطرد شيف وسوالويل وعمر من اللجان يبدو أنه عمل انتقامي سياسي.