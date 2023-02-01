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التعليم: طلبة المدارس الفنية الزراعية يؤدون امتحاناتهم وفق البرامج المطورة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 01:03 م
التعليم: طلبة المدارس الفنية الزراعية يؤدون امتحاناتهم وفق البرامج المطورة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الخاصة بطلاب التعليم الزراعى هذا العام والاعوام القادمة ستعقد على النظام المطور، وجميع الطلاب الراسبين الباقين للإعادة الذين تقدموا لأداء امتحان الدبلوم فى العام الدراسى 2021 / 2022 طبقا للمجالات المطورة يتقدمون لأداء امتحان الدبلومات الفنية 2023 هذا العام فى مواد رسوبهم فقط على النظام المطور طبقا للقرار الوزارى رقم 265 لسنة 2000.

 

وأوضحت أن جميع الطلاب الذين درسوا المناهج القديمة ورسبوا فى امتحان الدبلوم طبقا للمناهج القديمة ولم يتقدموا لأداء الامتحان فى مواد رسوبهم أو الذين لم يحرروا استمارات يؤخذ عليهم اقرارات باختيار أحد المجالات المطورة إذا ما رغبوا فى التقدم لأداء امتحان الدبلومات الفنية 2023 أو الأعوام القادمة وذلك بالنسبة للطلبة الذين لم يستنفذوا عدد مرات التقدم لأداء امتحان الدبلومات الفنية 2023 طبقا للمادة 36 من قانون التعليم والقرار الوزارى رقم 318 لسنة 1994 

 

وشددت على جميع طلاب التعليم الزراعى الذين درسوا البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية يتقدمون لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023، والطلاب الراسبين والباقين للإعادة الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية فى العام الدراسى 2021 / 2022 طبقا للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية يتقدمون لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 فى المواد التى رسبوا فيها فقط للقرار الوزارى رقم 265 لسنة 2000.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تنطلق 27 مايو المقبل.


التربية والتعليم

رسوم التقدم لامتحانات الدبلومات الفنيه 2023

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2023

المناهج المطورة بامتحانات الدبلومات الفنيه



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