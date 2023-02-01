الإمارات تؤكد حرصها على تطوير الشراكة مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبى

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أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات صقر غباش، حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون والشراكة الثنائية مع دول أمريكا اللاتينية في جميع المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع، مشيرا إلى أن العلاقات بين الإمارات ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي متميزة وقائمة على التعاون واحترام المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات لغباش مع عدد من سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي لدى الإمارات، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات وتفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات والمجالس البرلمانية في هذه الدول إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ولفت غباش إلى أهمية وضع آليات مشتركة وأدوات عمل مبتكرة لبناء القدرات وتبادل الخبرات، وبحث آفاق الشراكات الثنائية في جميع المجالات، وكذلك أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا حرص المجلس الوطني على المساهمة مع برلمانات العالم في جهود صنع مستقبل آمن وأفضل، موضحا أن برلمان دولِ أمريكا اللاتينية والكاريبي يتقاسم مع المجلسِ الكثيرَ من وجهات النظر والمواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تُشكل ركائز السلم والأمن الدوليين لاسيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب وحل النزاعات بالطرق السلمية، والتغير المناخي، والطاقة المتجددة، وغيرها .

وأوضح رئيس المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات أهمية أن يدفع التعاون البرلماني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات ودول أمريكا اللاتينية خاصة في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومجال الطيران، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك وبحث إمكانية إطلاق المشاريع المشتركة مع شركات التكنولوجيا الرائدة والاستثمارات في التقنيات النظيفة والاقتصاد الأخضر.

من جهتهم.. أكد سفراء دول أمريكا اللاتينية والكاريبي اهتمام دولهم بتعزيز العلاقات البرلمانية وتفعليها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين الإمارات وبلدانهم وتنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.