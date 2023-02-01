اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اعتقال 3 مواطنين روس خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية ضد خطوط السكة الحديدية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 11:05 ص
اعتقال 3 مواطنين روس خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية ضد خطوط السكة الحديدية الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى اعتقال ثلاثة مواطنين روس خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية ضد خطوط السكة الحديدية بمقاطعة سفيردلوفسك مقابل مكافأة من النازيين الجدد فى أوكرانيا

وقال بيان لجهاز الأمن الروسى اليوم الأربعاء، " تمكن رجال الأمن من اعتقال ثلاثة مواطنين روس متورطين في التحضير لأعمال إرهابية والتجهيز لارتكابها واستهداف مرافق البنية التحتية للسكك الحديدية في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية"، مشيرا إلى أن المعتقلين خططوا لهذا الأمر مقابل مكافأة مالية وبتعليمات من النازيين الجدد الأوكرانيين".

وأضاف البيان:"أثناء تفتيش أماكن إقامة المعتقلين، عثر رجال الأمن على أدوات تنفيذ الجريمة وشعارات لفصيل أوكراني مسلح للقوميين المتعصبين ووسائل للاتصالات والتواصل ومخطط للمواقع التي سيتم استهدافها بالتفجيرات، مشيرا إلى أن التحقيقات تجري مع المعتقلين وفقا للمادة 205 المتعلقة بالإرهاب والمادة 205.1 المتعلقة بالمساعدة في التحضير لأنشطة الإرهابية من قانون العقوبات الجنائية الروسية، الذي يقضي بالسجن لمدة تتراوح بين 12 سنة والسجن مدى الحياة.
 

 

 


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