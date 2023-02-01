اسمع وأحكم بنفسك.. "عابدين" بدأ حفظ القرآن الكريم فى سن 3 سنوات بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، تقريرا مصورا مع أحد شباب قرية أبو الهوى ببنى مزار التابعة لمحافظة المنيا، والذى حباه الله بصوت قوى ومميز فى تلاوة القرآن الكريم، تعلم على يد مشايخ القرية وبدأ حفظ القرآن الكريم فى سن 3 سنوات، وعندما وصل لسن 6 سنوات كان قد أتم حفظ نصف القرآن الكريم.

وقال عابدين عبد الله يونس: "أعمل فى مسجد بوزارة الأوقاف، وقد حفظت القرآن الكريم وتعلمت القراءة والكتابة على يد عمى الشيخ رجب الذى كنت أذهب إليه فى الصباح الباكر وأجلس معه حتى الظهر من أجل التعلم وحفظ القرآن الكريم".

وأضاف: "بدأت حفظ القرآن الكريم وكان عمرى فى ذلك الوقت 3سنوات، وكان والدى يدفعنى دفعا على الحفظ، فكان يرسلنى إلى عمى للحفظ فى الصباح الباكر، والحمد لله كان لعمى دورا كبيرا فى حفظ القرآن وتعلمه بشكل صحيح حتى المخارج كان دقيقا معى فى حفظها".

وتابع: "عندما أتممت 6 سنوات وبدأت دخول المدرسة كنت أحفظ نصف القرآن الكريم وأجيد القراءة والكتابة وهذا ساعدنى كثيرا فى دراستى، وبسبب حبى للقرآن الكريم بدأت الاستماع لكبار القراء حتى اتعلم منهم وفى مقدمتهم الشيخ الجليل المنشاوى، وكنت كثيرا أقلد عددا من القراء لكنى أفضل أن يكون لى شخصيتى وصوتى فى قراءة القرآن الكريم".

وأشار إلى أن الصوت الجميل نعمة من الله وعلى صاحبها استغلالها من أجل صالح نفسه وتحفيزها على حفظ القرآن، خاصة أن تعلم وحفظ القرآن يساعد كثيرا فى تعلم اللغة العربية ويجعلها سهلة وميسرة على دارسها، والحمد لله أن أسرتى كانت دافعا كبيرا لى فى إتمام الحفظ وتعلم القرآن الكريم الذى ينير لنا الطريق.