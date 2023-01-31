"زياد" صوت عزب حفظ القرآن فى عمر 10 سنوات ومثله الأعلى الشيخ محمد رفعت

المنوفية - محمد فتحى

يعد الطالب زياد أحمد الحاصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم، والذى تم تكريمه من قبل الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من أشهر مقرئى القرآن الكريم بمحافظة المنوفية.

ويشير زياده إلى أنه عمره 19 عاما قارئ القرآن الكريم ومقيم بقرية أبوعوالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وقال: أكتشفت موهبتي منذ الصغر من خلال معهد أبوعوالي الابتدائي وكان عمري آنذاك 10 سنوات كنت دائم التدريب والظهور في الإذاعة المدرسية.

ويقول زياد أحمد، إنه حصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم، وحفظ القرآن الكريم فى العاشرة من عمره على يد أحد المحافظين يدعى ماهر عبد الحميد بعزبة شريف الكائنة، وأتم حفظه في سنتين على يد الشيخ درويش عبدالحميد، بجوار القرية خلال عامين بقراءة حفص عن عاصم، وتم تكريمى أكثر من مرة وحصلت على العديد من الجوائز أهمها المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن، وذهبت لدراسة التجويد في مدينة أشمون على يد الشيخ المتقن الشيخ عمرو أبو عجاجه وقد أجازني بسند متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويؤكد بعدها دعيت إلى الكثير من المناسبات من أهمها تلاوة في حضور محافظ المنوفية بدأت تنمية الموهبة من خلال معهد جريس الإعدادي ثم معلمى محمد أنور طلبة معهد أشمون الثانوي الذي أحدث نقلة كبيرة في حياتي أشركني في مسابقات وحصلت بعد التصفيات على الأول على مستوى الجمهورية التي تقام تحت رعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مشيرا إلى أنه بعدها بدأ فى الظهوري على مواقع التواصل الاجتماعى وصاحبت العديد من قراء الإذاعه الشيخ حجاج الهنداوي قارئ رئاسة الجمهورية.

ويضيف أن مثله الأعلى في الجيل الأول الشيخ محمد رفعت وأعشق قراء الجيل الأوسط الشيخ محمد الليثي والشيخ الشحات أنور.