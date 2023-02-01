إقبال كبير على منافذ السلع الغذائية بحلوان.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تواصل أجهزة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، التوسع في منافذ ومعارض السلع الغذائية تحت شعار « المواطن أولا »، حيث تم إقامة العديد من المعارض في الأسمرات والمقطم والبساتين والمعادى وجاري افتتاح منافذ بالتبين والمعصرة والسيدة زينب وغيرهم من الأحياء، ليتم تغطية كل الأحياء خلال الأيام المقبلة، ويتم توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين.

وشهدت المنافذ إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على تلك المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة ومنها أحدث منفذ بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية والذي تم اقامته بشارع محمد سيد احمد بنطاق حي حلوان حيث اكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه يتم توفير كل المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية، منها السكر والزيت واللحوم كما تشهد تلك المعارض إقبالا كبيرا، في إطار خطة الدولة لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار، حيث يتم التركيز على الأحياء الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أنه يتم تخفيض السلع بنسب تصل لـ30% عن مثيلاتها في السوق، مؤكدة أن المعارض مستمرة، وجار العمل على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن، واستمرار طرح السلع في تلك المعارض بالسعر المناسب للجمهور والمعارض مستمرة تحت أمر المواطن في أي وقت لتخفيف الأعباء والحد من أي محاولات احتكار أو تلاعب بالسلع.