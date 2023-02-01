إعلان نتيجة مسابقة أفضل مشروع خدمة عامة على مستوى محافظة دمياط

دمياط معتز الشربينى



أولاً: المرحلة الابتدائية.

فوز نهاد الزيني، مدرسة الإيمان الإسلامية الخاصة الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية بالمركز الأول.

فوز ثناء عيد العشماوي مدرسة السيدة خديجة الابتدائية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الثاني.

فوز عبد المنعم عبد المنعم عيد مدرسة أبو العز الابتدائية المشتركة بإدارة ميت أبو غالب التعليمية بالمركز الثالث.



ثانيًا: المرحلة الإعدادية.

فوز إيمان محمد زيادة مدرسة المتميزة الرسمية للغات الإعدادية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الأول.

فوز انتصــار عـوض مدرسة الإيمان الإسلامية الخاصة الإعدادية بإدارة دمياط التعليمية بالمركز الثاني.

فوز نجوى محمد الدسوقي الشربيني مدرسة السرو الإعدادية بنات بإدارة السرو التعليمية بالمركز الثالث.



ثالثاً: المرحلة الثانوية.

فوز إيناس أحمد جاويش مدرسة رياض الصالحين الثانوية بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الأول.

فوز سعاد حامد عبد الحميد البدالى مدرسة حمزة السنباطي الثانوية بنات بإدارة السرو التعليمية بالمركز الثاني.

فوز انجي عبد المجيد عبد الخالق مدرسة أمام ناصف الثانوية بنات بإدارة الزرقا التعليمية بالمركز الثالث.

وهنئ علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الاخصائيين الاجتماعيين الفائزين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز، معربًا عن امتنانه لجهود كل من ساهم وساعد في المسابقة المقامة.

وذلك تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية ويحيي توما، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وعلاء ناشد، موجه عام التربية الاجتماعية وهالة مردان مسئول التربية الاجتماعية.