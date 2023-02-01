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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة.. رابط الحصول على النتيجة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 07:05 م
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة.. رابط الحصول على النتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023 للعام الدراسى الحالى 2022-2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، بنسبة نجاح بلغت 76.81%، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
 
وأوضحت المديرية، أنه يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بالرقم القومي من خلال المدرسة أو من خلال الدخول على على هذا الرابط gizaresult.com
 
ومن ثم كتابة رقم الجلوس، وستظهر النتيجة مباشرة شاملة درجة كل مادة والمجموع الكلي للفصل الدراسي الأول، 
 
وجاء ترتيب الإدارات التعليمية بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كالتالى:
فى المركز الأول ( الدقى ) الثانى ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( العمرانية)، السابع ( الصف )، الثامن ( العجوزة )، التاسع ( أطفيح ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادى عشر ( 6 أكتوبر )، الثانى عشر (منشأة القناطر)، الثالث عشر ( البدرشين ) ، الرابع عشر ( العياط ) ، الخامس عشر ( بولاق الدكرور ) ، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة ) ، الثامن عشر (أوسيم)، التاسع عشر (أبوالنمرس)، العشرون (الواحات البحرية). 
 
واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجه القسم المهنى، فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.

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نتيجه الشهاده الاعداديه

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