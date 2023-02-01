إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات على طريق 30 يونيو فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على طريق 30 يونيو في محافظة بورسعيد.

ورد بلاغ إلى مديرية أمن بورسعيد، يفيد بتصادم 3 سيارات نقل بطريق محور 30 يونيو أول طريق دمياط، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص .

واستقبلت مستشفى السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، عن طريق سيارات الإسعاف كلا من : محمد جاد الشبراوي الخضري - 43 سنه، يعاني من إشتباه نزيف بالمخ وكسر بالساق الأيسر والحالة متوسطة، نبيل يوسف السيد الحداد 47 سنه، يعانى من جروح وكدمات بالجسم والوجه و الحالة متوسطة، عيد عاطف عبد الموجود سليمان - 30 سنه، ويعانى من كسور وتهتك بالساقين والحالة العامة سيئة، حسام جاد الخضري يعانى كسر بالساقين و نزيف بالمخ، وسليمان البراوي يعانى من جرح تهتكي بالقدم اليسرى والحالة العامة سيئة.

وأكد مصدر طبي، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات المصابة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

وفي سياق آخر، أصيب 4 أشخاص بمحافظة بورسعيد، أمس الثلاثاء، اثر حادث تصادم سيارتين غرب بورسعيد.

واستقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل ،كل من: محمد مبارك السيد 54 عامًا، ورمضان عباس مرسي 43 عامًا، ورمضان محمد احمد 58 عامًا، وسعيد رأفت الهواري 42 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام حقل "ظهر" للغاز الطبيعي غرب بورسعيد.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.