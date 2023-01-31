إصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بطريق أعلى كوبري المنايف بالإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة نقل كبيرة بها مقطورة، أعلى كوبري المنايف باتجاه محافظة الإسماعيلية، وتم نقل مصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقى العلاج، بينما رفض إثنين أخرين نقلهم إلى المستشفى وتلقى الإسعافات الأولية مكان الحادث.

وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، اخطارًا بتصادم سيارة ملاكي رقم "ط ل أ 3189" مع سيارة نقل كبير، جرار رقم "ج ع ص 1898" ومقطورة رقم "ط ع ر 5762"، وتم نقل محمد عاشور محمود أحمد، 21 سنة، مقيم الشيخ زايد بالإسماعيلية، مصاب كدمة بالركبة اليسرى وسحجات بالجبهة، إلى مجمع الإسماعيلية الطبى.

بينما رفض إثنين مصابين النقل إلى المستشفى، وهم عصام محمد يونس إمام، 46 سنة، مقيم السبع آبار بالسماكين، مصاب سحجة بالذراع الأيمن، وإبراهيم أحمد الطاهر رضوان ، 26 سنة، مقيم الشيخ زايد بالإسماعيلية، مصاب بسحجات بالذراعين.

وتم أخذ إقرار رفض الخدمة الاسعافية بمعرفة سيارة 603، وتحرر محضر بالواقعة.