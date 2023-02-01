اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى البحيرة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:55 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على صحراوى البحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى مع أخرى نقل على طريق الضبعة بمركز وادي النطرون فى البحيرة.
 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل وملاكى بطريق الضبعة وادى النطرون.
 
تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 
يذكر أن طريق الضبعة وادى النطرون، شهد حادث سير مأساوى أسفر عن مصرع 3 أشخاص وجرى نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة غرفة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
 

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