إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

كان طريق القاهرة الفيوم الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 11 مواطنا، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان أصيب 6 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق " القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان طريق "القاهرة - أسيوط" الصحراوي الغربى، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبري دمو باتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.