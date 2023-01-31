مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق «باريس – الأقصر» بمنطقة الكيلو 70، أسفر عن وفاة عبد الكريم رشاد أبو الحجاج 24 سنة، وإصابة كل من محمد جابر إبراهيم 29 سنة، محمد جمال السيد 28 سنة بإصابات متنوعة بالجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي وإيداع جثة المتوفي في الحادث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان 5 أفراد من أسرة واحدة من الوادي الجديد لقوا مصرعهم ونجا إبن وحيد من الأسرة في حادث إنقلاب سيارة ملاكى على طريق الواحات البحرية، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى أم المصريين بالقاهرة وتوفوا أثناء تقديم الإسعافات الطبيه لهم .

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث سير بالقرب من الواحات البحرية، أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة ونجاة ابن وحيد في الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب الوحيد لمستشفى أم المصريين بالقاهرة لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأسفر عن الحادث تفحم السيارة ومصرع كلٍ من حمدى على حسين موظف بالشؤون القانونية بالإدارة التعليمية بالداخلة 50 عاما، وزوجته عفاف صابر 46 عاما، وأبنائه عمر 16 عاما، وفاطمة 13 عاما، وتسنيم حمدي 14شهر، والمصاب الوحيد في الحادث هو علي حمدي 18 عاما، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان شخصان لقيا مصرعهما، فيما أصيب 3 آخرون في حادث مروري، أمس الاثنين، بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين ومصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 40 من الطريق أسفر عن وفاة كل من أحمد إبراهيم محمد، 30 عاًما، مقيم بني سويف، أحمد محمد عبد الجواد، 37 عامًا ومقيم قرية الكفاح بمركز الفرافرة وإصابة كل من ياسر ربيع محمد 19عامًا، ومقيم بني سويف علي محمد صدقي 18عامًا، ومقيم بني سويف أمير مصطفى الصاوي 38عامًا ومقيم القاهرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المتوفيين والمصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.