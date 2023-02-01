إصابة شخصين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنان، فى حادث تصادم، وقع بين سيارة ملاكى وتروسيكل، بالطريق الدائرى، بمحافظة الفيوم، أمام مدخل الممشي السياحى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ملاكي وتروسيكل، أمام مدخل الممشي السياحي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق " القاهرة_الفيوم" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 11مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالوافعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبري دمو باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان تسرب غاز وقع بشقة سكنية، بالطابق الثالث، بمنزل مكون من 3 طوابق، بحي الجامعة، بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، إنقلاب سيارة ملاكي، بعد مدخل جرزا باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.