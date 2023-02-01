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إرشادات المرور لتجنب الحوادث أثناء القيادة بسبب سوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 01 فبراير 2023 11:50 ص
إرشادات المرور لتجنب الحوادث أثناء القيادة بسبب سوء الأحوال الجوية عواصف ترابية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من التحذيرات للوقاية من الحوادث أعلى الطرق والمحاور والميادين في حالة ظهور أتربة أو سوء الأحوال الجوية، ولتجنب الحوادث المرورية، يجي الالتزام بمجموعة من  الارشادات ومنها :
 
- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح
الرؤية بسبب الأتربة
 
- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من
الوقوف بأمان
 
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل
 
- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين
مسارك ومسار الآخرين
 
- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز
 
- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار
لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم
 
- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة
 
- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة
 
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى
 
- عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق
 
- منع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية
 
- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية
 
- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة

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