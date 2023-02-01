اليوم السابع
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إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمصر الجديدة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 09:00 ص
إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بمصر الجديدة نقد اجنبى، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مصر الجديدة، بإحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطــة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"). 
 
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفية، وقرر أحدهم بأنه نظراً لعمله فى مجال السياحة رغب فى شراء العملات الأجنبية لتسهيل عملية حجز الفنادق للشركة محل عمله فتواصل مع المتهم الثانى والثالث لشراء العملة الأجنبية خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
 

 


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امن القاهرة

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