أمن القاهرة يلقى القبض على صاحب شركة لاتهامه بالنصب باسم التداول بالبورصة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من 4 مواطنين، بتضررهم من مالك إحدى شركات الديكورات بدائرة قسم شرطة النزهة، لتحصله منهم على مبالغ ماليـة تجاوزت الـ20 مليون جنيه وتحريره شيكات بنكية بقيمتها، بدعوى استثمارها بالبورصة، وبمجال عملـه مقابل أرباح شهريـــة، ونظراً لعدم التزامه بالإتفاق المبرم بينهم توجهوا لصرف الشيكات، وتبين أنها دون رصيد واتهموه ب النصب عليهم.

بإجراء قوات الأمن التحريات، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، تم التوصل إلى تواجد المتهم بمنزله في النزهة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغين أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.