أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 1-2-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 1-2-2023.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والدلتا للتأمين، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.



البورصة تخسر 4 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر فبراير، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.055 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 376.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 66.2 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.64%، والعرب على 9.92%، واستحوذت المؤسسات على 31.10% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 92.1 مليون جنيه، 213.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 74.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 67.7 مليون جنيه، 161.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 16407 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2821 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 19620 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6757 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2888 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4336 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3427 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1251 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 68.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.71%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 81.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.69%.

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 16.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.06%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 13.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.01%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 38.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.49%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 35.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 9.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.83%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 16.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.34%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 4.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.30%.