أخبار مصر.. أمطار بالسواحل الشمالية غدا وطقس بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 10 درجات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الغد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.. وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر.

سكاى نيوز: مكتب التحقيقات الفيدرالى يفتش منزل بايدن فى ديلاوير دون إشعار مسبق



قال محامى الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى يفتش منزل بايدن فى ديلاوير من دون إشعار مسبق، بحسب سكاى نيوز.

يذكرأن، امتدت أزمة الوثائق السرية في الولايات المتحدة لتصل إلى مايك بنس، الذي شغل منصب نائب الرئيس خلال ولاية دونالد ترامب واحد المرشحين الجمهوريين في انتخابات الرئاسة 2024، حيث تم اكتشاف عدد من الوثائق السرية في منزله ما أثار جدل حول نظام الحكومة الفيدرالية غير العملي لتخزين وحماية ملايين الوثائق السرية التي تنتج كل عام، وراه بعض الديمقراطيين بمثابة فرصة ستدفع الجمهوريين للتوقف عن انتقاد بايدن بسبب الوثائق.

وعثر محامي مايك بنس على حوالي 12 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية في منزل نائب الرئيس السابق في إنديانا الأسبوع الماضي ، وقام بتحويل هذه السجلات السرية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وقال إن بنس لم يكن على علم بوجود وثائق في منزله الشخصي قبل البحث الذي جري الأسبوع الماضي، وأكد أن نائب الرئيس السابق يتفهم الأهمية الكبيرة لمعلومات ومستعد للتعاون عند السؤال.

محافظ القاهرة: نقل مرضى مستشفى النور بالمطرية بعد نشوب حريق به



أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب بمستشفى النور المحمدي بميدان المسلة بحي المطرية ، حيث تم نقل المرضى المتواجدين به إلى المستشفيات المجاورة لاستمرار تلقيهم العلاج اللازم لهم.

وأكد محافظ القاهرة الذى انتقل لموقع الحريق فور نشوبه على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق، كما وجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمرضى الذين تم نقلهم من المستشفى .

اشتعل حريق داخل إحدى المستشفيات فى منطقة المطرية وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق ليتم محاصرته ومحاولة السيطرة عليه.

فتوى مجلس الدولة تلزم نقابة المهندسين بالخضوع لضريبة القيمة المضافة



أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوي قضائية تلزم فيها نقابة المهندسين بأداء القيمة المضافة عن انشطتها في الفترة من 4 الي 8 / 2018، وأيدت قرار مصلحة الضرائب بإلزام النقابة بدفع 54 مليون جنيه .

قالت الجمعية في فتواها، إن قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 قد أعفى بموجب المادة (51) منه النقابة والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها، كما أعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.

وأضافت، إلا أن المشرع فى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 قد جعل الإعفاء من تلك الضريبة معقودًا على نص خاص يقرره، ومع خلو إعفاء النقابة صراحة من هذه الضريبة، كما خلا قانون نقابة المهندسين من نص صريح يعفيها من الخضوع لأحكام ضريبة القيمة المضافة، مما يوجب معها خضوع النقابة لهذه الضريبة.

فتح حديقة الحيوان طوال أيام الأسبوع خلال إجازة نصف العام من 9 لـ 4 عصرا



أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل الزائرين خلال إجازة نصف العام من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً طوال أيام الأسبوع بسعر تذكرة 5 جنيهات للمصريين وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات و20 جنيهات لغير المصريين.

وأضافت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن يوم الثلاثاء، المخصص إجازة الحديقة، يعتبر خلال إجازة نصف العام الدراسى يوم عادى وجميع الأبواب مفتوحة.

يشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى" جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى إفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفاً تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويا.

رئيس الوزراء: طرح أكثر من 20 شركة فى البورصة خلال 2023



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن برنامج الطروحات فى البورصة سيتم الإعلان عن الخطة التفصيلية عقب اجتماع الحكومة المقبل.

وأضاف إن عدد الشركات التي سيتم طرحها سيتجاوز الـ20 شركة، وهى شركات تطرح لأول مرة، موضحا أن هناك مواصفات محددة للطرح فى البورصة، طبقا لظروف كل شركة، وطبيعة كل شركة سيتم الطرح.

رئيس الوزراء: تنسيق مع البنك المركزى لضمان استمرار خروج السلع من الموانئ



أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تنسيقا كاملا مع البنك المركزي لضمان استمرار خروج كل السلع الموجودة في الموانئ.

قال مدبولي" خلال مؤتمر صحفى،: "السبت الماضى عدنا إلى ما كنا عليه قبل عام مضى.. والأمور مستقرة ووتيرة العمل أصبحت ما عليه قبل الأزمة".

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كشف عن الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح 20 شركة في البورصة أو لمستثمر استراتيجى، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكامل.

وقال رئيس الوزراء: لن يقل العدد عن 20 شركة بطرح أولى لمستثمرين رئيسيين ومواطنين.. طرح الشركات لمستثمر استراتيجي هدفه زيادة راس المال وعدد العمال، وسنعلن عن أسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها".

11 لاعبا يسجلون غيابا عن الأهلى أمام أوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية الليلة



يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المصيرى، الذى يجمع الأهلى مع أوكلاند سيتى النيوزيلندى بطل أوقيانوسيا على ملعب "ابن بطوطة" فى مدينة "طنجة" فى الدور التمهيدى من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجارى.

وشهدت قائمة الأهلى ضم جميع العناصر الأساسية للفريق باستثناء أحمد نبيل "كوكا" الذى يعانى من الإصابة، كما غاب عن الأهلى اللاعب الشاب رأفت خليل، الذى انضم لمعسكر منتخب مصر للشباب، بجانب غياب الثلاثى أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير بسبب الإصابة بجانب استبعاد الوافد الجديد أحمد قندوسى لمشاركته مع منتخب الجزائر فى بطولة أفريقيا للمحليين، فيما تم استبعاد الخماسى أيمن أشرف ومحمد الضاوى وبرونو سافيو وشادى حسين ومصطفى مخلوف لأسباب فنية.

فى المقابل يؤمن ألبرت ريرا، مدرب أوكلاند سيتى النيوزلندى، بقدرة فريقه على هزيمة الأهلى فى كأس العالم للأندية بالمغرب، رغم علمه بأن العملاق المصرى لم يتعرض لأى خسارة منذ بداية الموسم الجارى.

وخاض بطل قارة أوقيانوسيا معسكرًا تدريبيًا فى إسبانيا، استعدادًا للبطولة، ولعب خلاله 3 مباريات ودية، خسر اثنين ضد ريوس ريديس الإسبانى وجيونك هيونداى الكورى الجنوبى (كلاهما بنتيجة 0-1)، قبل أن يتعادل مع الفريق الثانى لبرشلونة 1-1.

وقال المدرب الإسبانى الذى تولى تدريب الفريق فى ديسمبر 2021 "قضينا 10 أيام فى معسكر إسبانيا، وخضنا 3 مباريات ودية مفيدة للاعبين الذين لم يعتدوا اللعب فى هذا المستوى، من المهم أن يعرفوا المتطلبات للمنافسة فى بطولة كأس العالم للأندية، وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف".

القوى العاملة تعلن 2975 فرصة عمل فى 13 محافظة برواتب تصل لـ6000 جنيه



أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ6000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 13 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج ، والدقهلية، والوادي الجديد.

وأوضحت النشرة أن الوظائف الخالية في التخصصات الاتية: مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات، وشؤون عاملين، ومشرفين جودة، وفني سلامة وصحة مهنية، وعمال إنتاج، وصيدلى، وكيميائى، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وكول سنتر ، ومنسقين ميدانيين، ومدرسين، وممرضين، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

الحكومة تنفى تحديد المحذوف بمناهج الرابع والخامس الابتدائى للفصل الثانى



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة للمنشورات المتداولة والتي تزعم تحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، وأن تلك المنشورات لا تمت للواقع بأي صلة، مُشيرةً إلى أنه تم تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.