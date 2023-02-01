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رئيس الوزراء: الموافقة على إصدار 4 رخص ذهبية جديدة

الأربعاء، 01 فبراير 2023 12:48 م
رئيس الوزراء: الموافقة على إصدار 4 رخص ذهبية جديدة رئيس الوزراء
كتب سمير حسنى

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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التوسع فى الأنشطة التي تسرى عليها الرخصة الذهبية، كاشفا عن الموافقة على إصدار 4 رخص ذهبية جديدة.

 

شدد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفى، على أن الهدف من إصدار الرخص الذهبية هو تمكين القطاع الخاص من التوسع وزيادة الأنشطة من أجل خلق فرص عمل جديدة، موجها رسالة إلى القطاع الخاص قائلا: "رسالة إلى كل القطاع الخاص حريصين على تشجيع ودعم القطاع خاصة في هذه الظروف الصعبة، وبدعو جميع أصحاب المشروعات للتقدم الى مجلس الوزراء للحصول على الرخصة الذهبية إلى جانب هيئة الاستثمار والجهات الأخرى".

 


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