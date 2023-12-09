اليوم السابع
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وزير الاوقاف: 54 دولة تشارك بالمسابقة العالمية للقرآن بعدد 63 متسابقا

السبت، 09 ديسمبر 2023 11:36 ص
وزير الاوقاف: 54 دولة تشارك بالمسابقة العالمية للقرآن بعدد 63 متسابقا محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب ـ لؤى على

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قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف ، إن إجمالي عدد المتسابقين بالمسابقة العالمية الثلاثون للقرآن الكريم في جميع الفروع من الخارج حتى تاريخه (63) متسابقًا، منهم (53) متسابقًا من خارج مصر، و(2) من داخل مصر، بالإضافة إلى (8) من الوافدين.
 
واضاف خلال كلمته بالمؤتمر التحضيرى الثانى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن إجمالي عدد المتسابقين في جميع الفروع من داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه (31) متسابقًا، ووصل إجمالي عدد المحكمين المشاركين من خارج مصر حتى تاريخه (6) محكمين، وعدد الدول المشاركة 54 دولة .
 
 
 






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