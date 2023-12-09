وزير الأوقاف: تزويد مكتبات المساجد الكبرى بـ6 آلاف مصحف خلال ديسمبر

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر التحضيرى للمسابقة العالمية الثلاثون للقرآن الكريم، أنه تشجيعًًا للمشاركين في مجالس ختم القرآن الكريم ومقارئه التي تعقد بالمساجد الكبرى تحت عنوان : "صحح قراءتك" قررت وزارة الأوقاف تزويد مكتبات هذه المساجد بستة آلاف مصحف من طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتابع: فعاليات غير مسبوقة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم ديسمبر الجارى من أهمها ختم القرآن بقراءة ورش وختام قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك ومنح إجازاته، والتي ستعقد في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م.