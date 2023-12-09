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وزارة الصحة تكشف آليات مواجهة فيروس C بين طلاب المدارس

السبت، 09 ديسمبر 2023 05:30 ص
وزارة الصحة تكشف آليات مواجهة فيروس C بين طلاب المدارس الكشف عن فيروس سى بين الطلاب - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم عمل الفحوص الطبية الشاملة للكشف عن فيروس سى بين طلاب المرحلة الابتدائية  من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحى.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكداً التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين للعيادات التابعة لهيئة التأمين الصحى الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفقاً للبروتوكولات، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج. يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سى".






وزارة الصحة

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العيادات

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