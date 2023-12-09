هل الخلل الهرموني يؤثر على وزن الجسم وما أهم النصائح؟

كتبت فاطمة ياسر

أشار التقرير المنشور عبر موقع timesofindia إلى أن الهرمونات تؤثر على جميع وظائف الجسم، ولذا عند تعرضها لخلل يتأثر الجسم، ولأن بعض الهرمونات تتأثر بقوة أو ضعف الشهية، فهى تؤثر على وزن.

وأضاف التقرير، أنه يجب تحقيق توازن هرموني في هرمونات الجسم كالأنسولين والجريلين والليبتين والكورتيزول والإستروجين، وهي بعض الهرمونات التي يمكن أن تؤثر على وزنك.

وقدم التقرير بعض النصائح لإدارة مستويات الهرمونات والحد من زيادة الوزن، ومنها:

-​​النوم جيدا



ارتفاع هرمون الكورتيزول يعرضك للإصابة بالأرق، وانقطاع التنفس أثناء النوم، ويعرضك أيضا لأنماط نوم غير منتظمة، ونصح التقرير بضرورة أخذ القسط الكافي من النوم لا تقل عن 7 ساعات.

-ممارسة الرياضة يوميا



زيادة مستوى نشاطك البدني يمكن أن يساعد في فقدان الوزن، ويحد من زيادة ولذا عليك ممارسة الرياضة 150 دقيقة في الأسبوع.

-تناول كمية كافية من البروتين



يؤثر تناول ما يكفي من البروتين على الهرمونات التي تنظم الجوع واستهلاك الطعام وتنبه عقلك بشأن مستوى الطاقة لديك.

-ابتعد عن التوتر



تفرز الغدد الكظرية الكورتيزول للتحكم في مستويات التوتر في الجسم أثناء المواقف العصيبة، و يؤدي التوتر المستمر إلى إطلاق كمية إضافية من الكورتيزول، مما يؤدي إلى عدم توازن جسمك، فتخلص من هذا عن طريق ممارسة التأمل.

-الحفاظ على صحة الأمعاء السليمة



تعيش أكثر من 100 تريليون بكتيريا صديقة في معدتك، وتنتج مجموعة واسعة من المستقلبات التي يمكن أن يكون لها آثار مفيدة وسيئة على صحة الهرمونات، فتؤثر الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء على مقاومة الأنسولين والإحساس بالامتلاء لتعديل مستويات الهرمون.