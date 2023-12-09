نقيب الزراعيين: نستهدف رفع كفاءة المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل

كتبت ـ آية دعبس

شهد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، حفل تخرج دفعة جديدة من المهندسين الزراعيين حديثي التخرج بكليات الزراعة بالجامعات المصرية، في مجال إدارة المستشفيات والتحاليل الطبية وسلامة وجودة الغذاء وتدريب عمل بمستشفي خيري بمنطقة شبرا الخيمة.

وأضاف "خليفة"، في تصريحات صحفية، أن هذه الدورات تستهدف رفع كفاءة المهندسين الزراعيين وتلبية احتياجات سوق العمل، موضحا أن إجمالي عدد المتدربين في هذه الدورة بلغ 60 مهندسا من حديثي التخرج بكليات الزراعة بالجامعات المصرية، وتعد اول تفعيل للتدريب العملي للخريجين من داخل المستشفيات علي تخصصات أخصائي تغذية وأخصائي تحليل طبية وأخصائي جودة وسلامة الغذاء وأخصائي مكافحة آفات الصحة العامة، موضحا أن أحد أهم أهداف النقابة هو تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين وهي من الاختصاصات الأصيلة للنقابة وفقا للقانون.

وأوضح نقيب الزراعيين، أنه علي مدار سنوات ماضية لم يكن لدي النقابة مركزا للتدريب رغم إمكانيات النقابة، وأن أعضاء مجلس النقابة كثفوا الاهتمام بهذه البرامج لخدمة أعضاء نقابة المهن الزراعية، مشيرا إلي أن نقابة الزراعيين لا تهدف من تنظيم هذه الدورات والبرامج إلي تحقيق أرباح منها، ولكن أن يتم التدريب والتأهيل الجيد للمساعدة في الحصول علي فرصة عمل تناسب هذه البرامج.

وأشار «خليفة»، إلي أن هذه الدورات التدريبية ضمن اختصاصات النقابة الأصيلة للحصول علي شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كاختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها نقابة المهن الزراعية، سواء مزاولة مهنة معامل التحاليل أو أخصائي تغذية، موضحا أنه لكي تحصل علي شهادة بمزاولة مهنة معينة وفقا لقانون نقابة المهن الزراعية مثل مزاولة مهنة في التغذية وسلامة الغذاء يجب أن يحصل علي برنامج لتدريب وتأهيل من خلال النقابة يؤهله لممارسة هذه المهنة.

ولفت «خليفة»، إلي أنه تم الاستعانة بخبراء بالمجالات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية، منها أن يكون المؤهل معتمدا من المجلس الأعلى للجامعات وبنطبق القانون وهو أن يكون حاصل علي مهنة مهندس زراعي من النقابة وفقا للدستور، مشيرا إلي أن منح شهادة مزاولة المهنة يتم عقب اجتياز تقييم موضوعي بعد انتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتاز هذه الدورات في نقابة الزراعيين.

وأوضح نقيب الزراعيين، أن توجهات الدولة هي رصد أية مخالفة للعمل بدون وجود شهادة ممارسة المهنة ومنعها، حرصا من الدولة على احترام القانون وحق الترخيص بمزاولة مهنة وفقا للقانون باعتباره اختصاصا أصيلا للنقابات المهنية، مشددا علي أن الحاصلين على مؤهل أكاديمي أو الماجستير أو الدكتوراه في التغذية من إحدي الجامعات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ليسوا ملزمين بالحصول علي هذه الدورات التدريبية ولكن يمكن الاستفادة منها في رفع القدرات لهذه الفئات.

ولفت «خليفة»، إلي أن ممارسة مهنة أخصائي تغذية تتم من خلال الشهادة الممنوحة من النقابة بعد اجتياز البرنامج التدريبي، تشهد طلبا متزايدا في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا ومنها المستشفيات والأندية ومشروعات الإسكان ومشروعات اللاند سكيب، مشيرا إلي أنه في حالة حدوث خطأ ما أثناء مزاولة المهنة فمن المفترض أن يتم الرجوع للنقابة للبحث عن كيفية حصوله علي هذا البرنامج ورخصة مزاولة المهنة، وما هي القواعد التي حصل بموجبها علي هذه الرخصة، وأن هناك طلبا شديدا علي رخصة مزاولة المهنة من هيئة سلامة الغذاء أو في مصانع الأغذية .