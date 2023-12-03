نقيب الزراعيين: نعول على خروج الملايين من المحافظات فى الانتخابات الرئاسية

الفيوم رباب الجالي

قال السيد خليفة نقيب الزراعيين بالفيوم، إن ما شهدته مصر في قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة غير مسبوق ولم تشهده مصر علي مدار 30 سنة، ومن أهم مشروعات مصر مشروع حياة كريمة لافتا إلي أن الفيوم كانت مثل محافظات الصعيد طاردة للسكان ولكن تغير المشهد بعد مشروعات حياة كريمة، وحياة كريمة أعظم مشروع في تاريخ مصر الحديثة وأفاد كل أهالينا في الريف المصرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى لأمانة الزراعة والري بمركزية حزب مستقبل وطن بنادي قارون الرياضي بمحافظة الفيوم.

وتابع: نحن نتوجه بالشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي علي ما قدمه لمصر ولقطاع الزراعة بمصر، وقال بالنسبة لتساؤلات المزارعين هل ستزيد أسعار توريد المزارع للمحاصيل مثل القمح والبنجر وغيره فأنا أطمئنهم أن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي داعم للمزارعين ولزيادة أسعار توريد المحاصيل.

وأضاف: نعول كثيرا علي المحافظات في الانتخابات الرئاسية ، وقال الأحد القادم في هذه الساعة نأمل أن تكون الفيوم خرج منها مليون صوت انتخابي، وقال محافظة الفيوم بها أكبر مشروع بمنطقة اللاهون الصوب الزراعية، وهذه المشروعات توفر فرص عمل أهالي الفيوم والمنيا وبني سويف.

ومن جانبه، قال الدكتور يحيي عياد الأمين المساعد للجنة المركزية للزراعة والرى بحزب مستقبل وطن، إن هذا المؤتمر هو الرابع للجنة بمحافظات مصر وأن اختيار محافظة الفيوم لأنها من أهم المحافظات الزراعية بمصر والفيوم محافظة لها تاريخ وأنجبت الكثير من الشخصيات العامة والسياسين والفنانين وغيرهم، واليوم نقف لإثراء حوار مجتمع للاستماع إلي أطياف المنظومة الزراعية بمصر من خلال حوار مجتمعي، وهي سياسية الحزب حيث أنه يعبر عن نبض الشارع ومن بينهم المزارعين، وقال إنه بالتزامن مع رغبة كافة الحاضرين للمؤتمر نعلن دعمنا لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة حيث أنه حمي وحدة الشعب المصري، و" القوى لا يستطيع أن يأخذ أحد لقمته" والمشروع الاقتصادية التي أولتها مصر وقيادتها السياسية الاهتمام قبل التحديات العالمية الأخيرة كان له عظيم الأثر علي قوة مصر، وقال مصر لها العديد من الإنجازات في العديد من القطاعات يكفيها القضاء علي فيروس سي ، حيث كان في الوقت الذي تباع فيه عبوة السوفالدى في أمريكا بـ28 ألف دولار تمنح للرضي مجانا في مصر، وهو ما جعلنا نحتفل بدولة خالية من فيروس سي، لذلك علينا الخروج لرد الجميل.

وحضر المؤتمر النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعلاء الدين فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والسيد خليفة نقيب الزراعيين، أعضاء المركزية للزراعة والرى والدكتور عيد الحميد الدمرداش أمين مساعد، النائب عمرو أبو السعود أمين مساعد أمانة الزراعة المركزية، ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى المركزى، والنائب يوسف الشاذلى، النائب وليد هويدى، النائب عبد القادر الجارحى، هيئة مكتب المحافظة.