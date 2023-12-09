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ندوة توعية للطلاب ذوى الهمم بجامعة القاهرة لحثهم على المشاركة بانتخابات الرئاسة

السبت، 09 ديسمبر 2023 12:50 م
ندوة توعية للطلاب ذوى الهمم بجامعة القاهرة لحثهم على المشاركة بانتخابات الرئاسة جانب من الندوة
كتب ـ محمد صبحى

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نظم مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ندوة توعوية للطلاب من ذوي الهمم لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتي تعد واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يتطلب مشاركة الجميع من أجل صناعة المستقبل.
 
وجاءت الندوة تحت شعار (انزل شارك .. مصر هي الأهم)، والتي قدمها الدكتور أيمن السعدني بكلية الحقوق، والدكتور جيهان المنياوي المشرف على مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، حيث تم توعية الطلاب بمفهوم المواطنة والانتماء للوطن، وتعزيز الهوية الوطنية باعتبارها جزءا من السمات الأخلاقية التي تسعى جامعة القاهرة لبثها في نفوس الطلاب، والتأكيد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للقيام بواجبهم تجاه وطنهم.
 
جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نظمت سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لا يمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديمقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.
 
جانب من الندوة
جانب من الندوة

طلاب جامعة القاهرة من ذوى الاعاقة
طلاب جامعة القاهرة من ذوى الاعاقة

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة

 







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