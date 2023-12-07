علا الشافعى تطلق مبادرة لإعلام القاهرة لمشاركة اليوم السابع فى تغطية الانتخابات

أطلقت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير اليوم السابع، مبادرة لطلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لتصوير الانتخابات الرئاسية من أمام اللجان وإرسال التقارير للجريدة لنشرها على الموقع الإلكترونى خلال أيام الاقتراع والتصويت.
وقالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، إنه سيتم استضافة مجموعات طلابية بمقر الجريدة خلال فترة الانتخابات للوقوف على متابعة الأخبار داخل صالة التحرير فى إطار اهتمام مؤسسة اليوم السابع بتأهيل طلاب كليات الإعلام ودعمهم من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
من جانبها توجهت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالشكر إلى الكاتبة الصحفية علا الشافعى، على المبادرة ودعمها لكلية الإعلام، على أن تتولى الكلية التنسيق فى ترشيح الطلاب من مختلف الأقسام للمشاركة فى أعمال التغطية خلال الانتخابات.
اساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة
الدكتور محمد سالمان استاذ العلوم السياسية خلال الندوة
الدكتور محمود يوسف استاذ بقسم العلاقات العامة
الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة
الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام الأسبق
الزميل محمد صبحى خلال الندوة
الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
المتحدثين فى الندوة
جانب من كلمة الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
طلاب إعلام القاهرة خلال الندوة
طلاب إعلام القاهرة خلال فعاليات الندوة
عزت اسماعيل امين كلية الإعلام بجامعة القاهرة
عميد كلية إعلام القاهرة تكرم الكاتبة الصحفية علا الشافعى
عميد كلية الاعلام بجامعة القاهرة والكاتية الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
كلمة الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
ندوة كلية الإعلام بجامعة القاهرة حول الوعى وحقوق المواطنة
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