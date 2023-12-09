اليوم السابع
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السبت، 09 ديسمبر 2023 01:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 3 أشخاص إثر حريق فى مستشفى بإيطاليا

السبت، 09 ديسمبر 2023 12:40 م
مصرع 3 أشخاص إثر حريق فى مستشفى بإيطاليا حريق ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن 3 مسنين لقوا حتفهم عندما اجتاح حريق مستشفى خلال الليل فى بلدة تيفولى القريبة من روما.

وأفادت وكالة أنباء أنسا الإيطالية بالعثور على جثة رابعة في مشرحة مستشفى سان جيوفاني إيفانجليستا، لكن يعتقد أن وفاة الضحية كانت سابقة على اندلاع الحريق قبيل الساعة 11 مساء (2200 بتوقيت جرينتش).

وساعدت فرقة الإطفاء في إجلاء نحو 200 شخص من المستشفى بينهم سيدة حامل وعدد من الأطفال.

ونُقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مستشفيات في مناطق بروما لتلقي العلاج. وذكرت تقارير إعلامية أن أعمار القتلى، وهم رجلان وامرأتان، تتراوح بين 76 و86 عاماً.

وقالت إدارة الإطفاء إنها تمكنت من إخماد الحريق فيما يجري التحقيق لمعرفة أسبابه







ايطاليا

حريق فى مستشفى

حريق فى مستشفى فى روما

روما

اخبار ايطاليا




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