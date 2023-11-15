إيطاليا.. القبض على 6 أشخاص متورطين فى تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة

وكالات

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ستة أشخاص ، اليوم الأربعاء، في حملة على شبكة يُزعم أنها لعبت دور الوسيط في تهريب الفنتانيل من الصين إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت شرطة غارديا دي فينانزا والمدعون العامون في مدينة بياتشينزا الشمالية.

وصرحت جراتسيا براديلا المدعية العامة في بياتشينسا لرويترز أنه من خلال التعاون المباشر مع محققين من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تم إلقاء القبض على المافيا، مضيفة أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على 11 شخصا آخرين وصادرت كيلوغرامين من المخدر الاصطناعي.

وتأمل واشنطن في تأمين المزيد من التعاون مع بكين في مكافحة إنتاج مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية القوية، وهي آفة في الولايات المتحدة، عندما يجتمع الرئيس جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء.

تضاعف معدل الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة من المخدرات التي تنطوي على الفنتانيل أكثر من ثلاثة أضعاف من عام 2016 حتى عام 2021 في الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ومن بين المعتقلين في إيطاليا الرئيس المزعوم للشبكة، وهو رجل إيطالي يبلغ من العمر 51 عامًا يشتبه في قيامه بشراء الفنتانيل من الصين على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال المدعي العام إنه باعها لمشترين في الولايات المتحدة، وفي حالة واحدة في المكسيك.

وقالت شرطة غارديا دي فينانزا في بيان إن التحقيق بدأ في أبريل بعد تقرير أرسله ضابط اتصال إدارة مكافحة المخدرات في السفارة الأمريكية في روما، مضيفة أن الفنتانيل وصل إلى بياتشينزا داخل طرود مرسلة من الصين ومصنفة على أنها تحتوي على إلكترونيات أو كتب.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من تتبع 100 ألف جرعة معبأة، وإن المعاملات الاقتصادية ذات الصلة التي تصل قيمتها إلى أكثر من 250 ألف يورو (275 ألف دولار) تمت من خلال أدوات دفع لا يمكن تعقبها باستخدام العملة المشفرة.

وقالت الشرطة إن القاضي في بياتشينزا أمر باعتقال سبعة أشخاص لكن مواطنًا أوكرانيًا هارب وتم تنبيه وكالات إنفاذ القانون الدولية لتعقبه.

ووجدت الشرطة الإيطالية أيضًا أن المجموعة قامت بسك عملات سويسرية مزيفة شبه مثالية، وهربتها عبر الحدود إلى سويسرا حيث قامت بغسلها من خلال آلات المراهنة الرياضية الآلية وأجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين.

تم بعد ذلك تكليف أشخاص في أوروبا الشرقية بتحويل عملات البيتكوين مرة أخرى إلى اليورو والذين سيعيدون المبلغ 'المنظف' مطروحًا منه عمولة 7٪ إلى المزور في بياتشينزا.

وقالت الشرطة إنها صادرت 300 ألف يورو نقدا، ونحو 26 ألف يورو من عملة البيتكوين، و70 جهاز كمبيوتر وثلاث ساعات ثمينة، فضلا عن ممتلكات ومعدات لتزوير العملة.