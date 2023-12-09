مصرع شاب وإصابة 3 فى تصادم ميكروباص ودراجة بخارية شرق الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت منطقة الشونة التابعة لمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مساء أمس الجمعة، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين تم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصهم وتلقى العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق منطقة الشونة بقرية العديسات بحرى فى مدينة الطود، وذلك بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية نتيجة السرعة الزائدة، وانتقلت لموقع الحادث 3 سيارات إسعاف قامت بنقل جثمان الشاب المتوفى والمصابين الثلاثة لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصهم وتلقى العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان مدخل الطريق الصحراوى بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، شهد منذ يومين، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية النمسا على الطريق الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 16 مواطنا بكدمات وجروح وكسور، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات "ص ب ص 2624" وذلك بالقرب من قرية النمسا على الطريق الصحراوى، وانتقلت على الفور 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، حيث تبين إصابة 16 مواطن وهم جميع ركاب الميكروباص، بكدمات وكسور وجروح، وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.