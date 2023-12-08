مصرع شقيقين فى حادث اصطدام توك توك وسيارة ملاكى بالدقهلية

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية،إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مامور مركز شرطة اجا، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الفرعي (بلجاي – منشأة الأخوة) امام قرية منشأة الأخوة مركز أجا.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة مقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان طرفي الحادث كلا من :السيارة رقم( د م ي 8367 ملاكي) قيادة "محمد.ي.أ.ص"،50عاما مدرس، ومقيم قرية برج النور دائرة المركز ويحمل رخصتي قيادة وتسيير ساريتين باتجاه منشأة الأخوة، وتوك توك "بدون لوحات معدنية"، قيادة شريف.ا.ا.ا، 42عاما، سائق ومقيم قرية بلجاى مركز المنصورة متوفي ، وبرفقته شقيقه "وليد"،46 عاما، عامل ومقيم بذات القرية "متوفي"، وجرى نقل جثامين المتوفيان الى مستشفى أجا المركزي.

وتبين ان سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى الى انحرافه واصطدامه بالتوك توك بالمواجهة .

بسؤال شقيق المتوفيان "ياسر.ا.ا.ا"،45 عاما، عامل اتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20393 جنح مركز شرطة أجا والعرض على النيابة العامة التي أمرت بتسليم الجثامين لذويهم والتصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.