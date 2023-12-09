اليوم السابع
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مدير عام الصحة بغزة: الاحتلال يحاصر ويقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة

السبت، 09 ديسمبر 2023 10:50 ص
مدير عام الصحة بغزة: الاحتلال يحاصر ويقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة غزة
وكالات الأنباء

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قال المدير العام لوزارة الصحة فى غزة، إن الاحتلال يحاصر ويقصف مراكز الإيواء بالقنابل الحارقة والدخانية.

وأوضح المدير العام أن العديد من الأشخاص ماتوا بسبب استنشاق قنابل الغاز، مؤكدا أن الفئات الهشة تعيش ظروفا صعبة جدا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 62 شهيدا و99 مصابا إلى مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يحاصر مدرسة تضم أكثر من 10 آلاف نازح في بيت هيا بقطاع غزة، وقناصته يطلقون النار عليها. 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 17 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.







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