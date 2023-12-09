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القاهرة الإخبارية: مدفعية جيش الاحتلال تقصف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

السبت، 09 ديسمبر 2023 09:50 ص
القاهرة الإخبارية: مدفعية جيش الاحتلال تقصف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت عن ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، إلى أكثر من 17 ألف شهيد وأكثر من 46 الف مصاب في ظل العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحذر الأمم المتحدة من اقتراب العمليات الإنسانية في قطاع غزة من الانهيار التام، حيث أصبح توصيل المساعدات إلى المدنيين "عشوائيًا" و"غير موثوق به" في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب القطاع الذي فرّ إليه آلاف المدنيين بحثًا عن ملاذ آمن.

 

 







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