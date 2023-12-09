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مدير الهيئة الوطنية: انتخابات الخارج ملحمة وكثافة تصويتية عالية غير مسبوقة

السبت، 09 ديسمبر 2023 04:50 م
مدير الهيئة الوطنية: انتخابات الخارج ملحمة وكثافة تصويتية عالية غير مسبوقة المستشار أحمد بنداري
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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عرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال لقائه اليوم مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني الدولية الذين سيتابعون الانتخابات الرئاسية 2024، فيديو توعوى لذوى الهمم والتسهيلات الممنوحة لهم خلال عمليات التصويت.
 
وقال المستشار أحمد بندارى بأن الهيئة فعلت خطة تدريب شاملة لمن لم يسبق لهم المشاركة في العملية الانتخابية، حيث تم تدريب موظفي المحاكم، باللجان العامة على الأنظمة الإلكترونية، مشيرا إلى الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة.
 
وأشار إلى أن الهيئة استعانت بفريق دعم من وزارة الاتصالات، فى انتخابات الخارج، وتم تدريب السفراء عن بعد على استخدام الحاسب الآلى والتابلت، فى 137 مقر بالخارج، وأتت ثماره، وكانت ملحمة وكثافة تصويتية عالية غير مسبوقة، وكان هناك تنسيق كامل مع السفراء والدبلوماسيين، لتظهر ملحمة متكاملة.
 
كما تم تدريب موظفى الشهر العقاري على استخدام التابلت وقت تأييد الناخبين للمرشحين الراغبين فى الترشح.






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